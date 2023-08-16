Скільки грошей витрачають на прожиток жителі різних регіонів світу — дослідження Picodi

На продукти харчування витрачається від декількох відсотків до більше ніж половини всіх споживчих витрат в залежності від країни. Про це йдеться у дослідженні Picodi.com.

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До країн, в яких на їжу та безалкогольні напої, що споживаються вдома, в середньому припадає менше 1/10 всіх витрат, відносяться США (6,7%), Сінгапур (8,4%), Великобританія (8,7%), Ірландія (9,2%) та Швейцарія (9,9%).

Україна в цьому рейтингу знаходиться на 93-му місці серед 105 країн − на продукти харчування та безалкогольні напої припадає 41,6% від всіх витрат на споживчі товари та послуги. Схожі результати у Молдови (41,1%), Ефіопії (41,3%) та Камбоджі (42,7%).

Найвищий відсоток витрат на продукти харчування серед розглянутих країн виявлено в Нігерії (59%), М’янмі (56,6%) та Кенії (56,1%).

Скільки грошей витрачають на їжу в країнах Європи

Найвищі витрати на продукти харчування в Європі відзначаються в Швейцарії (359 $ в місяць), Норвегії (341 $ в місяць) та Данії (311 $ в місяць), що можна пояснити загальними високими цінами в цих країнах.

Витрати на харчування у середньостатистичного мешканця України становлять 108 $/міс.

Найнижчі витрати на продукти харчування відзначені в Білорусі (98 $ в місяць) і Молдові (97 $ в місяць).

Методологія та джерела даних

У рейтингу були використані останні доступні дані Euromonitor та місцевих статистичних бюро, які стосуються витрат на продукти харчування та безалкогольні напої, що споживаються вдома.

При конвертації валют використовувався середній курс Google Finance за липень 2023 р.