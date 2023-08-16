На продукти харчування витрачається від декількох відсотків до більше ніж половини всіх споживчих витрат в залежності від країни. Про це йдеться у дослідженні Picodi.com.
Скільки грошей витрачають на прожиток жителі різних регіонів світу — дослідження Picodi
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До країн, в яких на їжу та безалкогольні напої, що споживаються вдома, в середньому припадає менше 1/10 всіх витрат, відносяться США (6,7%), Сінгапур (8,4%), Великобританія (8,7%), Ірландія (9,2%) та Швейцарія (9,9%).
Україна в цьому рейтингу знаходиться на 93-му місці серед 105 країн − на продукти харчування та безалкогольні напої припадає 41,6% від всіх витрат на споживчі товари та послуги. Схожі результати у Молдови (41,1%), Ефіопії (41,3%) та Камбоджі (42,7%).
Найвищий відсоток витрат на продукти харчування серед розглянутих країн виявлено в Нігерії (59%), М’янмі (56,6%) та Кенії (56,1%).
Скільки грошей витрачають на їжу в країнах Європи
Найвищі витрати на продукти харчування в Європі відзначаються в Швейцарії (359 $ в місяць), Норвегії (341 $ в місяць) та Данії (311 $ в місяць), що можна пояснити загальними високими цінами в цих країнах.
Витрати на харчування у середньостатистичного мешканця України становлять 108 $/міс.
Найнижчі витрати на продукти харчування відзначені в Білорусі (98 $ в місяць) і Молдові (97 $ в місяць).
Методологія та джерела даних
У рейтингу були використані останні доступні дані Euromonitor та місцевих статистичних бюро, які стосуються витрат на продукти харчування та безалкогольні напої, що споживаються вдома.
При конвертації валют використовувався середній курс Google Finance за липень 2023 р.
Коментарі - 4
Что за чушь ? Как такое может быть , что россияне в среднем тратят почти в полтора раза больше на питание чем мы (146 долларов против 108) , но при этом эти 146 долларов у россиян составляют всего 29% среднемесячного дохода , а наши 108 долларов составляют аж 41,6%.
Это что ж получается ? Средний доход у русских 503 доллара , а у украинцев средний доход 260 долларов? Разница почти в 2 раза в пользу русских ? Автор не офигел такое писать? Ведь дикие орды нищих русских орков , когда вторглись к нам увидели как богато мы живем , по сравнению с ними. А тут автор пишет черти что?
1. минимальная и средняя оплата труда в указанных странах.
2. стоимость продуктовой корзины по энерго ценности для работающего человека.
3 конкретные продукты в корзине учитывая региональные и национальные особенности. (уверен что в Сингапуре как-то рыба, условно, дешевле чем в Украине да и жители Латинской Америки больше употребляют бобовых чем жители Африки)
4 Рейтинг стран по уровню наличия сетевых маркетов, где население в большей степени скупается — рынки или маркеты.
5 Уровень рождаемости, кол во купленного детского питания.
И.Т.П
p/s
для авторов статьи — предлагаю следующие иследования благосостояния провести по количеству приобретенной туалетной бумаги!