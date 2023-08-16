Як купити Біткоїн вигідно та безпечно у 2023 році

Інвестиції у крипту досі залишаються вигідним і прибутковим інструментом вкладень, а Біткоїн — безумовно найпопулярніший цифровий актив у світі. Операції з цією монетою продовжують мати величезний попит серед українців, ставши для багатьох захисним активом в умовах кризи та війни. Сьогодні все більше користувачів досліджують крипторинок та інвестують у Біткоїн, тому питання пошуку надійного сервісу, щоб купити криптовалюту, залишається актуальним.

Є різні способи купити Біткоїн за гривні, але не всі з них заслуговують на вашу увагу. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як придбати крипту вигідно, безпечно та надійно. У нашій статті — найкращі опції для операцій із Біткоїном, шляхи захисту від шахрайських ресурсів та роль і переваги онлайн-моніторингів репутації.

Як знайти криптовалютні сервіси, яким точно можна довірити свої гроші? Дізнайтеся в нашому матеріалі.

Обмінники, біржі, Р2Р — як і де купити Біткоїн?

Україна посідає одну з перших позицій у світі за рівнем прийняття криптовалюти серед населення — понад 6,5 мільйона українців володіють віртуальними монетами. Очікується, що об'єм цифрових інвестицій в Україні буде зростати і надалі. Так, згідно з прогнозами аналітиків, у період із 2023 до 2027 року їхній рівень зросте ще на 36,69%. А це означає, що вже у 2027 році обсяг ринку становитиме 7,23 млрд доларів.

Тож, обсяги роботи з криптовалютою збільшуватимуться, а пошук оптимального сервісу для інвестицій у Біткоїн залишається відкритим питанням для багатьох.

Сьогодні на ринку доступні різні майданчики для роботи з віртуальними монетами, а зробити правильний вибір із безлічі сервісів — завдання непросте. При пошуку необхідно враховувати різні критерії, а головне — пам’ятати, що універсальних рішень немає, а всі платформи мають свої унікальні сценарії використання.

Якщо ви хочете купити Bitcoin, Tether, Etherium або будь-яку іншу цифрову монету максимально просто та зручно, то найкращим вибором для вас стане функціонал онлайн-обмінників.

Аналогами цих платформ є криптобіржі та сервіси peer-to-peer — іноді саме вони стають оптимальними рішеннями.

Спеціалізовані біржі рекомендують для криптооперацій із великими сумами та для професійного трейдингу з просунутим торговим інструментарієм. Майданчики із підтримкою P2P-обміну натомість є найкращим рішенням для проведення транзакцій напряму між двома користувачами без посередника. Сьогодні цей спосіб купити криптовалюту є особливо популярним — через обмежену політику, запроваджену НБУ на вивід гривні, P2P-обмін залишається легальним способом проведення криптооперацій, оскільки заборона не розповсюджується на транзакції між фізичними особами.

Онлайн-обмінники працюють за принципом добре відомих нам пунктів обміну валют. Саме цей спосіб є найпопулярнішим серед користувачів, які бажають провести криптотранзакцію. І це не дивно. Криптообмінники є вигідними з точки зору курсів, умов і комісій, а також прозорими, безпечними та надійними. Ці сервіси дозволяють купити Біткоїн в Україні швидко, просто, зручно, анонімно та конфіденційно.

Як вибрати надійний і безпечний криптосервіс?

На жаль, не всі з доступних обмінників, бірж і Р2Р-платформ є такими, яким можна довірити гроші. Серед якісних і професійних торгових майданчиків зустрічаються й ті, що займаються виключно оптимізацією пошукової видачі. Так, такі сервіси потрапляють у топ ресурсів у Google, але це ще не означає, що їхніми послугами варто користуватися. І це говорить лише про те, що зробити правильний вибір стає ще складніше.

Але ви можете мінімізувати ризики та зробити усе можливе, щоб уникнути шахрайських проєктів. У цьому допоможуть онлайн-моніторинги криптообмінників. Ці ресурси-агрегатори досліджують сервіси, аналізують відгуки, створюють рейтинги за різними важливими параметрами — роблять все, щоб ви знайшли дійсно перевірений обмінник або надійну біржу.

Загалом використання моніторингів пропонує значні переваги — забезпечення надійності, висвітлення прозорої інформації та актуальних даних, ручна перевірка сервісів перед додаванням у рейтинг, простота використання і безплатність функціонала, надання виключно справедливої експертної оцінки, зручне сортування за ключовими критеріями, широкий діапазон вибірки, реальні відгуки реальних клієнтів, моніторинг курсів, оновлення інформації в режимі реального часу, а найголовніше — повна мінімізація будь-яких ризиків.

Агрегатори рейтингів пропонують велику кількість різних платформ, серед яких кожен, в залежності від власних вимог, уподобань і пріоритетів, може вибрати найкращу опцію для роботи з будь-яким активом. Bestchange та Exchangesumo ще не так давно були безумовними лідерами серед найпопулярніших в Україні моніторингів криптосервісів. Однак, з огляду на те, що ці ресурси є російськими, хай вони будуть популярними десь на росії.

Українські розробники сьогодні створюють велику кількість гідних проєктів, які допомагають купити Біткоїн або іншу монету вигідно та безпечно. Так, безумовно якісним аналогічним вітчизняним сервісом є моніторинговий ресурс Scanbit, який був розроблений українською командою Brights. Цей агрегатор обмінників і бірж дозволяє кожному знайти ідеальний сервіс. А найголовніше — Scanbit принципово не співпрацює з платформами з росії. Крім того, іноземні платформи, що підтримують співпрацю з рф, мають відповідну позначку.

Принцип роботи моніторингів криптосервісів

Отже, як працюють ресурси-агрегатори онлайн-обмінників і спеціалізованих бірж? Візьмемо за приклад Scanbit, який створений українцями, призначений для українців і повністю адаптований саме для нашої аудиторії.

Головне призначення моніторингів репутації — полегшити вибір криптосервіса, мінімізувати всі супутні ризики та максимально захистити користувачів. Для цього команда ресурсу ретельно вивчає всю інформацію про платформу перед додаванням, аналізує відгуки клієнтів на трастових майданчиках, оцінює сервіси за ключовими критеріями, сортує їх за різними параметрами, генерує рейтинги та перманентно оновлює всі дані.

Scanbit також допомагає підібрати найкращі умови, щоб провести обмін Біткоїна, Ефіріума чи іншої монети вигідно та зручно, пропонуючи порівняти комісії, курси та ліміти різних сервісів.

Щоб ознайомитися з рейтингом, ви повинні зазначити напрямок операції (що ви хочете обміняти) та вказати тип сервісу (обмінник, біржа або Р2Р). Далі ресурс згенерує для вас підбірку відповідних платформ, відсортованих за рейтингом довіри:

Рейтинг довіри на Scanbit формується у результаті оцінки майданчика за 5 основними параметрами:

репутація (відгуки та згадування);

функціональність (доступні валюти, швидкість, peer-to-peer тощо);

безпека (захищеність транзакцій, анонімність особистості, конфіденційність даних);

публічність (присутність в інтернеті);

зручність (прозорість, підтримка, дизайн тощо).

Отже, зі Scanbit ви можете натрапити тільки на перевірені та якісні обмінники, біржі та Р2Р-сервіси, з якими ви можете не хвилюватися про збереження своїх даних і захищеність грошей. Scanbit — це гідний аналог російському Bestchange, який дозволяє купити криптовалюту вигідно, надійно та безпечно.

В Україні продовжують з’являтися та розвиватися потужні проєкти, які сміливо конкурують з рішеннями по всьому світу. І наше завдання — підтримувати їх, обираючи українське. Користуйтеся онлайн-моніторингами криптосервісів, вибирайте надійні обмінники та перевірені біржі і не забувайте, що найкращий захист від будь-яких ризиків — не інвестувати у цифрові активи останні гроші.

Пам’ятайте про це та приймайте тільки обдумані рішення.