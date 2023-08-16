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16 серпня 2023, 15:16 Читать на русском

Світовий приватний капітал протягом наступних п’яти років зросте на 38%. Кількість міліонерів також збільшиться

Світовий приватний капітал збільшиться на 38% у період з 2022 по 2027 рік і становитиме $629 трлн. При цьому кількість мільйонерів досягне 86 млн з 59,4 млн осіб на сьогодні. Про це йдеться у звіті «Про глобальне багатство», який опублікований на сайті швейцарського банку UBS.

Світовий приватний капітал збільшиться на 38% у період з 2022 по 2027 рік і становитиме $629 трлн.
Фото: freepik.com

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У 2022 році світове приватне багатство скоротилося вперше з 2008 року і склало $454,4 трлн. Кількість мільйонерів минулого року також скоротилася — на 3,5 млн, до 59,4 млн осіб.

«Зростання у країнах із середнім рівнем доходу стане основною рушійною силою глобальних тенденцій», — йдеться у звіті.

За оцінками експертів, у 2027 році статки на одну дорослу людину досягнуть $110 270, а кількість мільйонерів досягне 86 мільйонів. Крім того, кількість осіб із надвисоким статком (понад $100 млн), зросте до 372 000 осіб.

Регіони

За рівнем багатства на одного дорослого Швейцарія продовжує очолювати список, за нею йдуть США, Гонконг, Австралія та Данія, попри значне скорочення середнього багатства порівняно з 2021 роком.

Зменшення глобального багатства у 2022 році було значною мірою зосереджено в багатших регіонах, таких як Північна Америка та Європа, які разом втратили $10,9 трлн.

Азійсько-Тихоокеанський регіон втратив $2,1 трлн.

Латинська Америка виділяється із загальним зростанням багатства на $2,4 трлн, чому сприяло підвищення курсу валюти відносно долара США в середньому на 6%.

Очолюють список зменшення багатства у ринковому вираженні у 2022 році США, за ними йдуть Японія, Китай, Канада та Австралія.

Найбільше зростання багатства було зафіксовано в росії, Мексиці, Індії та Бразилії.

Зменшення економічної нерівності

Разом зі зменшенням сукупного багатства, загальна нерівність розподілу багатства також знизилася у 2022 році.

«Глобальне середнє багатство, яке, мабуть, є більш значущим показником того, як живе типова людина, справді зросло на 3% у 2022 році на відміну від падіння багатства на дорослого на 3,6%», — зазначають експерти.

Для світу в цілому середній добробут зріс у п’ять разів у цьому столітті приблизно вдвічі швидше, ніж рівень добробуту на дорослого, в основному завдяки швидкому зростанню добробуту в Китаї.

Джерело: Мінфін
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