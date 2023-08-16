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16 серпня 2023, 14:10 Читать на русском

Українці отримають 500 гривень компенсації на купівлю необхідних ліків

На покриття вартості ліків і їх доставки українцям, які постраждали від війни і не мають змоги придбати необхідні ліки самостійно DEG-Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh у підтримці з Федеральним Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділили 28 млн грн.

На покриття вартості ліків і їх доставки українцям, які постраждали від війни і не мають змоги придбати необхідні ліки самостійно DEG-Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh у підтримці з Федеральним Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділили 28 млн грн.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіГроші будуть передані фонду «Ліки для України» декількома траншами у найближчі місяці.
Фото:depositphotos

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Гроші будуть передані фонду «Ліки для України» декількома траншами у найближчі місяці. Перший — вже отриманий в серпні 2023 року.

Фонд «Ліки для України», створений Liki24.com у квітні 2022 року, дає змогу українцям, яким не вистачає коштів, отримати компенсацію у половину вартості медикаментів, замовлених через застосунок Liki24.

Максимальна сума компенсації на цей час — 500 грн, які можна витратити на одне або декілька замовлень. За рахунок коштів, що передасть уряд Німеччини, Фонд «Ліки для України» зможе безперервно працювати та надавати необхідну допомогу тим, хто цього потребує, протягом декількох місяців.

Джерело: Мінфін
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