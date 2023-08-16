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16 серпня 2023, 12:47 Читать на русском

Лише 7,8% іноземних компаній остаточно вийшли з російського ринку — дослідження KSE

Якщо від початку повномасштабного вторгнення відсоток компаній, які згортають операції в росії, активно зростав до весни 2022 року, то протягом останніх 11 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється. Про це свідчать результати моніторингу KSE Institute.

Якщо від початку повномасштабного вторгнення відсоток компаній, які згортають операції в росії, активно зростав до весни 2022 року, то протягом останніх 11 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється.
Фото:depositphotos

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Хто вийшов з ринку

Загалом станом на сьогодні 265 (7,8% від загального числа записів в базі KSE або 17,8% від компаній, які отримували дохід в росії у 2022 році) міжнародних компаній повністю припинили діяльність у росії.

Також 1223 (36,1% від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

Проте 1377 (40,7% від загального числа) компаній з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 519 (15,3% від загального числа) іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в росію та продовжують вичікувати.

Водночас на початку серпня Путін підписав низку законів, зокрема щодо блокування коштів іноземних компаній, які перебувають під санкціями рф, встановлення податку 10% на надприбутки для великих компаній, а також закон, що спрощує передачу економічно значущих компаній під юрисдикцію росії.

Джерело: Мінфін
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