Лише 7,8% іноземних компаній остаточно вийшли з російського ринку — дослідження KSE

Якщо від початку повномасштабного вторгнення відсоток компаній, які згортають операції в росії, активно зростав до весни 2022 року, то протягом останніх 11 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється. Про це свідчать результати моніторингу KSE Institute.

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Хто вийшов з ринку

Загалом станом на сьогодні 265 (7,8% від загального числа записів в базі KSE або 17,8% від компаній, які отримували дохід в росії у 2022 році) міжнародних компаній повністю припинили діяльність у росії.

Також 1223 (36,1% від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

Проте 1377 (40,7% від загального числа) компаній з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 519 (15,3% від загального числа) іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в росію та продовжують вичікувати.

Водночас на початку серпня Путін підписав низку законів, зокрема щодо блокування коштів іноземних компаній, які перебувають під санкціями рф, встановлення податку 10% на надприбутки для великих компаній, а також закон, що спрощує передачу економічно значущих компаній під юрисдикцію росії.