Від початку війни з України виїхало на 2,4 млн людей більше, ніж повернулось — Опендатабот

Після стрімкого зростання кількості виїздів за кордон на початку великої війни, різниця між кількістю людей, що виїхали та повернулись, складає лише 2,4 млн громадян. Натомість іноземці навіть під час війни більше вʼїжджають, аніж залишають Україну. Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Держприкордонслужби.

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Скільки українців насправді не повернулись додому через війну

За шість місяців поточного року з України виїхало 8,2 млн громадян, а в'їхало — 7,97 млн. Така різниця — 230 тис. осіб — майже в 11 разів менша показника першого півріччя торік. Так, тоді Україну покинуло на 2,62 млн осіб більше, ніж заїхало. У другому півріччі 2022 люди все ж активніше поверталися до України — тоді прибуло на 149 тис. громадян більше, ніж виїхало.

Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в'їхав до України, склала 2,7 млн осіб. Більша частина із них — 2,4 млн — є громадянами України, решта — іноземці. Цікаво, що у березні і квітні поточного року кількість українців, які повернулися на Батьківщину, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Але вже з травня 2023-го ситуація змінилася у протилежний бік — якраз у період початку літніх відпусток.

Незважаючи на все ще переважаючу кількість виїжджаючих, у першому півріччі 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022-го ця частка дорівнювала 27,5%, а протягом усього минулого року — 13,6%.

А ось іноземців за шість місяців цьогоріч навпаки в'їхало більше, ніж виїхало — на 12,2 тис. осіб. Така тенденція спостерігається щомісячно з лютого 2023-го.

Загалом за півтора роки, з січня 2022-го по червень 2023-го, державні кордони України перетнули 50 млн разів. З них залишили Україну 26,36 млн осіб, а в'їхали — 23,66 млн осіб.

Варто зазначити, що дані, які Опендатабот отримав від Держприкордонслужби про осіб, які офіційно перетнули кордон України, значно різняться від показників ООН. Так, в ООН говорять про 6,24 млн українських біженців.