Банкрутство Prime Trust, Base-платформа RocketSwap втратила $870 тисяч: що нового на ринку криптовалют

Base-платформа RocketSwap втратила $870 000 через витік ключів

DeFi-протокол ліквідності RocketSwap в L2-мережі Base зазнав атаки, в результаті якої зловмисник вивів близько 471 ETH ($870 000).

«В результаті проведеного розслідування ми з жалем повідомляємо, що команді довелося використовувати офлайн-підписи при розгортанні лаунчпада та розміщення закритих ключів на сервері», — заявили розробники.

Представники проекту зазначили, що зламування проксі-сервера сталося методом брутфорсу — тобто за допомогою простого перебору варіантів.

Завдяки експлойту хакер створив 90 трлн токенів LoveRCKT, перш ніж перевести їх на децентралізовану біржу Uniswap.

Протокол зупинив фармінг-пули для запобігання подальшим збиткам.

Пізніше розробники поділилися подальшими планами вирішення ситуації. Спочатку RocketSwap розгорне новий фарм-контракт із відкритим вихідним кодом. Команда проекту також припинить самостійний випуск нових токенів та збереже лише права з низьким рівнем ризику для розподілу нових пулів.

Найближчим часом протокол зв'яжеться з імовірним зломщиком і запропонує винагороду за повернення вкрадених коштів.

Binance закриває платформу Binance Connect

16 серпня Binance припиняє роботу платформи для обміну фіату на криптовалюті Binance Connect (Bifinity).

Як причину в Biswap вказали на припинення підтримки платіжних карток партнерами Binance.

Сервіс запустили у березні 2022 року. Він поєднав компанії, продавців та споживачів зі світом криптовалют та блокчейн-технологій.

Платформа підтримувала понад 50 цифрових активів та популярні способи оплати та системи на зразок Visa та Mastercard.

«Ми періодично переглядаємо наші продукти та послуги… Ми послідовно адаптуємо та модифікуємо наш бізнес-підхід у відповідь на мінливі потреби ринку та користувачів», — повідомив представник компанії CoinDesk.

Stellar інвестувала у MoneyGram

Некомерційна організація Stellar Development Foundation (SDF) інвестувала у сервіс грошових переказів MoneyGram.

Цьому кроку передувало дворічне партнерство між двома організаціями, націлене на реалізацію криптоплатежів та запуск обміну готівки на цифрові активи та навпаки.

Глава SDF Денель Діксон заявила, що за підсумками угоди некомерційна організація стане міноритарним інвестором платіжної компанії. Вона підкреслила, що джерелом вкладень стали кошти Stellar Development Foundation, а не ресурси фонду підтримки проектів на ранніх стадіях.

Діксон також додала, що SDF отримає місце у раді директорів MoneyGram. За її словами, це допоможе розвитку цифрового бізнесу сервісу грошових переказів за рахунок вивчення технології блокчейну.

Жителя Китаю засудили на 9 місяців за покупку 13 000 USDT

Громадянина Китаю засудили до 9 місяців в'язниці за покупку USDT на суму 94 988 китайських юанів (близько $13 000). Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними прокуратури, у лютому 2022 року з чоловіком зв'язався його знайомий із проханням придбати для нього стейблкоїни, перевівши йому фіат для цих цілей.

За свої послуги підсудний отримав 147,1 юаня ($20,26) у вигляді комісійних.

«Шахраї використовують віртуальну валюту для переказу та відмивання вкрадених грошей. Купівля віртуальної валюти з огляду на те, що інші використовують інтернет для скоєння злочинів, є порушенням закону», — заявили в прокуратурі.

Житель Китаю проведе у в'язниці дев'ять місяців із відстрочкою на рік. Також він має сплатити штраф у розмірі 5 000 юанів ($689).

Криптокастодіан Prime Trust подав заяву про банкрутство

Компанія зі зберігання цифрових активів Prime Trust подала заяву про банкрутство відповідно до Глави 11 Кодексу США до суду штату Делавер.

Згідно з документом, платформа залишила від 25 000 до 50 000 кредиторів. Її зобов'язання оцінюються в $100−500 млн за наявних активів на суму $50−100 млн.

П'ятірка найбільших клієнтів фірми має вимоги приблизно на $105 млн, включаючи найбільший позов на $55 млн.

«Компанія має намір подати низку клопотань до суду у справах про банкрутство, покликаних полегшити для нас впорядковану оцінку всіх стратегічних альтернатив, включаючи можливий продаж активів та операцій», — йдеться у повідомленні Prime Trust.