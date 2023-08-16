Акції банків США падають, а хедж-фонди продають китайські акції: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США знизилися у вівторок

S&P 500 втратив 1,2%, високотехнологічний Nasdaq — 1,1%, а індекс Dow Jones знизився приблизно на 1%.

Настрій інвесторів у США погіршився після того, як дані щодо липневих роздрібних продажів у країні виявилися кращими за очікування. Це викликало побоювання, що Федеральній резервній системі США доведеться підтримувати відсоткові ставки на високому рівні триваліший час.

На стриманий настрій інвесторів також вплинули попередження агентства Fitch з приводу того, що на американський банківський сектор чекає нова хвиля зниження кредитних рейтингів.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні приблизно 1%, японський Nikkei впав на 0,9%, південнокорейський Kospi подешевшав на 1,3%, сінгапурський STI скоротився на 0,5%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,3% та 1,2% відповідно.

Все через побоювання, що відновилися, з приводу процентних ставок у США, а також слабких економічних даних з Китаю і відсутності значних стимулів з боку держави для прискорення зростання економіки країни.

Акції американських банків падають через перспективи подальшого зниження кредитних рейтингів

У вівторок банківський індекс США — S&P 500 Banks Group — знизився приблизно на 2,5%, досягнувши найнижчого рівня з початку місяця. Вчора знижувалися акції всіх найбільших американських кредиторів, серед яких Bank of America (-3,3%), JPMorgan (-2,5%), Wells Fargo (-2,2%), Citigroup (-2%), Goldman Sachs (-1,6%) та Morgan Stanley (-1,4%).

Падіння акцій представників банківського сектора США відбувається на тлі зростаючих перспектив посилення регулювання галузі, а також можливого зниження кредитних рейтингів банків агентством Fitch Ratings.

Тим часом кілька тижнів раніше агентство Moody's знизило рейтинги десятка американських банків, пославшись на погіршення умов для ведення бізнесу в галузі.

Глобальні хедж-фонди розпродують китайські акції

За даними, Goldman Sachs, глобальні інвестиційні компанії «агресивно» продають китайські акції на тлі зростаючих побоювань щодо економічних труднощів у Китаї, а також проблем у секторі нерухомості країни.

Ряд американських хедж-фондів, у тому числі Coatue, D1 Capital і Tiger Global, скоротили свої позиції в китайських акціях ще в другому кварталі поточного року, на тлі зростання геополітичної напруги між США та Китаєм, а також повільного відновлення другої за величиною економіки світу.

Норвезький фонд добробуту отримав $143 млрд чистого прибутку у першому півріччі 2023 року

Найбільший у світі фонд добробуту зазначив, що таких результатів вдалося досягти завдяки норвезькій кроні, що слабшає, стосовно долара США, а також сильному зростанню акцій американських технологічних компаній.

Тим часом інвестиції в ринок акцій керуючими фонду принесли 13,7% прибутку в першому півріччі 2023 року, що на 0,2% гірше за динаміку індексу S&P 500 за той же період.

Норвезький фонд добробуту має $1,4 трлн активів, які формуються з доходів держави від видобутку нафти та газу. Фонду належить близько 1,5% акцій, що котируються у всьому світі.