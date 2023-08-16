Минулої доби українські захисники ліквідували ще 650 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 255 570 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
650 російських окупантів, 11 танків, 17 ракет та 6 БПЛА. Втрати ворога за 15 серпня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 255 570 (+650) осіб ліквідовано,
- танків — 4324 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 8380 (+10) од,
- артилерійських систем — 5152 (+24) од,
- РСЗВ — 714 (+0) од,
- засоби ППО — 485 (+3) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 314 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4248 (+6),
- крилаті ракети — 1404 (+17),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7614 (+30) од,
- спеціальна техніка — 773 (+4).
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
нах ети щотчик нада ???