Державна податкова служба до кінця року перевірить 17 операторів азартних ігор. Про це пише Ліга.
Податкова вирішила перевірити 17 операторів азартних ігор. Перелік
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Кого перевірятимуть
У найближчі місяці перевірять наступних організаторів азартних ігор:
- ТОВ «Фавбет Гейм Слотс»
- ТОВ «Соло Геймс» (First Casinо)
- ТОВ «Генезис Гейм» (бренд Golden Bonus)
- ТОВ «Ройал» (зали ігрових автоматів під брендом Royal Club)
- ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна»
- ТВО «Волна 4444»
- ТОВ «Імперія азарту»
- ТОВ «Фан Гейм»
- ТОВ «Фьорст Він»
- ТОВ «Айфар Груп»
- ТОВ «Шторм Юкрейн» (казино «Шангрі Ла»)
- ТОВ «Фаворт Казіно Компані»
- ТОВ «Гральний клуб «Лорд»
- ТОВ «Примум»
- ТОВ «Білліонаре Казіно Компані»
- ТОВ «Казино «Прем'єр Палац»
- ТОВ «Небула Геймс»
Нагадаємо
Раніше Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) повідомила, що анулювала низку ліцензій «у зв'язку з наявністю опосередкованих відносин контролю резидентами росії» і за несплату за ліцензії, не зазначивши в релізі назв покараних компаній.
Джерело: Мінфін
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