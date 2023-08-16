Податкова вирішила перевірити 17 операторів азартних ігор. Перелік

Державна податкова служба до кінця року перевірить 17 операторів азартних ігор. Про це пише Ліга.

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Кого перевірятимуть

У найближчі місяці перевірять наступних організаторів азартних ігор:

ТОВ «Фавбет Гейм Слотс»

ТОВ «Соло Геймс» (First Casinо)

ТОВ «Генезис Гейм» (бренд Golden Bonus)

ТОВ «Ройал» (зали ігрових автоматів під брендом Royal Club)

ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна»

ТВО «Волна 4444»

ТОВ «Імперія азарту»

ТОВ «Фан Гейм»

ТОВ «Фьорст Він»

ТОВ «Айфар Груп»

ТОВ «Шторм Юкрейн» (казино «Шангрі Ла»)

ТОВ «Фаворт Казіно Компані»

ТОВ «Гральний клуб «Лорд»

ТОВ «Примум»

ТОВ «Білліонаре Казіно Компані»

ТОВ «Казино «Прем'єр Палац»

ТОВ «Небула Геймс»

Нагадаємо

Раніше Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) повідомила, що анулювала низку ліцензій «у зв'язку з наявністю опосередкованих відносин контролю резидентами росії» і за несплату за ліцензії, не зазначивши в релізі назв покараних компаній.