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16 серпня 2023, 9:44 Читать на русском

Lamborghini анонсувала перший повністю електричний автомобіль

Lamborghini оголосила, що представить свій перший на 100% електричний автомобіль на автосалоні в Монтереї. Компанія опублікувала тизер у своїх соціальних мережах, пише Ліга.

Lamborghini оголосила, що представить свій перший на 100% електричний автомобіль на автосалоні в Монтереї.
Фото: Lamborghini

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Що відомо

Досі Lamborghini не наважувалася випускати електромобіль, посилаючись на продуктивність. Тим часом конкуренти не зупиняються на досягнутому, презентувавши кілька повністю електричних гіперкарів, таких як Rimac Nevera потужністю 1914 к.с., який може розігнатися від 0 до 100 км/год за 1,74 секунди.

Для порівняння, Lamborghini Aventador SVJ Roadster розганяється від 0 до 100 км/год за 2,8 секунди. Бренд спортивних автомобілів заявляє, що електрифікація стає «дедалі більш конкретною і відчутною». Генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельманн заявив минулого року, що його перша повністю електрична модель буде більш «придатною для щоденного використання».

Шеф-дизайнер бренду Мітя Боркерт каже, що новий електромобіль «візьме 1000% дизайнерської ДНК Lamborghini». Він буде унікальним серед трьох інших моделей, включно з Aventador, Huracan і Urus, які також мають бути електрифіковані.

Перший електричний Lamborghini їздитиме на новій платформі SSP Sport, розробкою якої керує Porsche. Бренд планує випустити електричну модель у 2028 році, що ідеально збігається з 60-річчям Lamborghini Espada.

Lamborghini обмірковує ідею чотиримісного седана з концептом Estoque, випущеним у 2008 році, який, як очікується, стане джерелом натхнення для першої повністю електричної моделі.

Джерело: Мінфін
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