16 серпня європейська валюта подешевшала на 4 копійки. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,96 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро подешевшало на чотири копійки. Курс НБУ
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Валютний ринок
15 серпня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,00 гривні за євро.
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Джерело: Мінфін
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