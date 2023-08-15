До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 6 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 15 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 15 серпня
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Закриття 15 серпня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,94/40,34
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40,00/40,39
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6/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,65 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,50 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,65−37,70, євро — 41,25−41,45 грн.
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Джерело: Мінфін
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