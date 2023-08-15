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15 серпня 2023, 16:26 Читать на русском

НБУ зобов’язав 18 небанківських фінустанов усунути порушення

Національний банк зобов’язав 18 небанківських фінустанов вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх вчиненню. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк зобов’язав 18 небанківських фінустанов вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх вчиненню.
Фото: bank.gov.ua

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Заходи впливу застосовано до:

  • Повного товариства «І Ломбард» ТОВ «Взаємодопомога» і Компанія" (ЄДРПОУ 36857009);
  • Повного товариства «Ломбард «Невєдров Ю.О. і Компанія» (ЄДРПОУ 30602254);
  • Повного товариства «Ломбард «Смарт» ТОВ «Шведінвест» і Компанія» (ЄДРПОУ 40176852);
  • Повного товариства «Ломбард «Терези» ТОВ «Авентус КНК» і Компанія» (ЄДРПОУ 30724442);
  • Товариства с обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Старк Фінанс» (ЄДРПОУ 39462386);
  • Товариства с обмеженою відповідальністю «Галєрон Фінанс» (ЄДРПОУ 42703970);
  • Товариства с обмеженою відповідальністю «Олімп Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 38545471);
  • Товариства с обмеженою відповідальністю «ФК «Флай Фінанс» (ЄДРПОУ 39807893);
  • Товариства с обмеженою відповідальністю «ФК «Фнтех Рішення» (ЄДРПОУ 42132885);
  • Повного товариства «Лисенко та Компанія — Ломбард» (ЄДРПОУ 36041214);
  • Товариства с обмеженою відповідальністю «ДСД Фінанс» (ЄДРПОУ 39656355);
  • Товариства с обмеженою відповідальністю «ФК Експо-Капітал» (ЄДРПОУ 39659953);
  • Товариства с обмеженою відповідальністю «ФК «Юніт» (ЄДРПОУ 43484903);
  • Товариства с обмеженою відповідальністю «ФК «Дата Фінанс» (ЄДРПОУ 43086924);
  • Товариства с обмеженою відповідальністю «Факторингова коампанія «Євро Прем'єр Фінанс» (ЄДРПОУ 38266983);
  • Товариства с обмеженою відповідальністю «ФК «Юніверсал Компані» (ЄДРПОУ 40152242);
  • Повного товариства «Універсальний ломбард «Грошович'ОК» Товариство с обмеженою відповідальністю «Фінансова допомога» і Компанія» (ЄДРПОУ 40485181);
  • Товариства с обмеженою відповідальністю «ФК «Фінекстр» (ЄДРПОУ 41220734).

Зазначені небанківські фінансові установи зобов'язані усунути порушення у строк до 1 вересня 2023 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 серпня 2023 року.

Джерело: Мінфін
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