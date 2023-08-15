НБУ зобов’язав 18 небанківських фінустанов усунути порушення

Національний банк зобов’язав 18 небанківських фінустанов вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх вчиненню. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Заходи впливу застосовано до:

Повного товариства «І Ломбард» ТОВ «Взаємодопомога» і Компанія" (ЄДРПОУ 36857009);

Повного товариства «Ломбард «Невєдров Ю.О. і Компанія» (ЄДРПОУ 30602254);

Повного товариства «Ломбард «Смарт» ТОВ «Шведінвест» і Компанія» (ЄДРПОУ 40176852);

Повного товариства «Ломбард «Терези» ТОВ «Авентус КНК» і Компанія» (ЄДРПОУ 30724442);

Товариства с обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Старк Фінанс» (ЄДРПОУ 39462386);

Товариства с обмеженою відповідальністю «Галєрон Фінанс» (ЄДРПОУ 42703970);

Товариства с обмеженою відповідальністю «Олімп Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 38545471);

Товариства с обмеженою відповідальністю «ФК «Флай Фінанс» (ЄДРПОУ 39807893);

Товариства с обмеженою відповідальністю «ФК «Фнтех Рішення» (ЄДРПОУ 42132885);

Повного товариства «Лисенко та Компанія — Ломбард» (ЄДРПОУ 36041214);

Товариства с обмеженою відповідальністю «ДСД Фінанс» (ЄДРПОУ 39656355);

Товариства с обмеженою відповідальністю «ФК Експо-Капітал» (ЄДРПОУ 39659953);

Товариства с обмеженою відповідальністю «ФК «Юніт» (ЄДРПОУ 43484903);

Товариства с обмеженою відповідальністю «ФК «Дата Фінанс» (ЄДРПОУ 43086924);

Товариства с обмеженою відповідальністю «Факторингова коампанія «Євро Прем'єр Фінанс» (ЄДРПОУ 38266983);

Товариства с обмеженою відповідальністю «ФК «Юніверсал Компані» (ЄДРПОУ 40152242);

Повного товариства «Універсальний ломбард «Грошович'ОК» Товариство с обмеженою відповідальністю «Фінансова допомога» і Компанія» (ЄДРПОУ 40485181);

Товариства с обмеженою відповідальністю «ФК «Фінекстр» (ЄДРПОУ 41220734).

Зазначені небанківські фінансові установи зобов'язані усунути порушення у строк до 1 вересня 2023 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 серпня 2023 року.