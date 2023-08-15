Мінцифри розширило послугу реєстрації нерухомості в «Дії» ще на дві області

Міністерство цифрової трансформації розширило послугу реєстрації нерухомого майна на порталі «Дія» на Полтавську та Харківську області. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

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Послуга дозволяє онлайн підтвердити свої права на нерухоме майно. Це необхідно, щоб скористатися «єВідновленням», оскільки сервіс доступний лише для власників будівель, які зареєстровані в Державному реєстру речових прав.

Як скористатися послугою

Авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою КЕП. Заповніть заяву. Завантажте документи про зареєстровані до 1 січня 2013 року речові права на об'єкт нерухомої власності у форматі PDF або JPEG. Перевірте сформовану заяву та підпишіть її КЕПом.

Зареєструвати права на нерухоме майно можна вже в 10 областях. Зараз онлайн-сервіс доступний для Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Полтавської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Луцька.