Індекс долара зріс до максимуму за місяць через проблеми економіки Китаю

Курс долара досяг більш ніж місячного максимуму, оскільки інвестори шукали притулку через побоювання щодо економіки Китаю. Про це повідомляє Reuters.

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Індекс долара, який відстежує курс щодо основних світових валют, зріс на 0,3% до 103,170, досягнувши найвищого рівня за місяць.

Джерело повідомило агентству, що найбільший приватний забудовник Китаю Country Garden вперше намагається відстрочити платіж за приватними облігаціями, що є новою ознакою стресу в секторі.

Тим часом дві китайські компанії, зареєстровані на біржі, заявили на вихідних, що вони не отримували платежі по інвестиційних продуктах з наступним терміном погашення від керуючої компанії Zhongrong International Trust Co.

Міністр фінансів США Джанет Єллен назвала економічні проблеми Китаю «фактором ризику» для США, проте це не сильно підірвало її оптимізм щодо американської економіки, повідомляє Bloomberg.

«Уповільнення зростання в Китаї вплине на його азійський сусідів, але деякі наслідки матимуть місце і в Сполучених Штатах», — зазначила Єллен.