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15 серпня 2023, 10:02 Читать на русском

Економічні проблеми Китаю, Баффет робить ставку на будівельний сектор США: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Американські індекси США зросли у понеділок

S&P 500 додав 0,6%, високотехнологічний Nasdaq — 1,1%, а індекс Dow Jones — 0,1%.

Відновлення акцій напівпровідникових і технологічних компаній після розпродажу минулого тижня підтримало основні фондові індекси США в понеділок.

За підсумками вчорашніх торгів папери NVIDIA зросли більш ніж на 7% після того, як аналітики з Morgan Stanley назвали акції виробника чіпів «кращим вибором». На цьому фоні індекс MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, який відстежує динаміку акцій найбільших американських виробників напівпровідників, зріс у понеділок приблизно на 3%.

Акції Азії демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився сьогодні на 0,2%, південнокорейський Kospi скоротився на 0,8%, китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng впали на 0,3% та 1% відповідно, японський Nikkei зріс на 0,8%, а сінгапурський STI практично не змінився.

Інвестори в регіоні зберігають стриманий настрій після виходу нових економічних даних з Китаю, що вказують на уповільнення зростання другої за величиною економіки світу.

Китай повідомив про нові економічні дані, що свідчать про уповільнення економічного зростання

За даними Національного бюро статистики Китаю (НБС), зростання споживчих витрат, промислового виробництва та інвестицій в основний капітал у країні за підсумками липня продовжило сповільнюватися.

Минулого місяця роздрібні продажі в Китаї зросли на 2,5% у річному обчисленні, знизившись порівняно зі зростанням на 3,1% у червні. Це було найслабше зростання споживчих витрат із грудня минулого року, коли Китай скасував суворі антиковідні обмеження, зауважує CNN News.

Своєю чергою, промислове виробництво в Китаї в липні зросло на 3,7% порівняно зі зростанням на 4,4% у червні, а інвестиції в основний капітал збільшилися на 3,4% порівняно зі зростанням на 3,8% місяцем раніше.

Представники НБС також повідомили, що більше не публікуватимуться дані про безробіття серед китайської молоді. На думку експертів, таке рішення було ухвалено, оскільки показник досяг рекордних максимумів у попередні місяці.

Уоррен Баффет скорочує частку Activision і робить ставку на американських забудовників

Згідно з звітом за другий квартал 2023 року за формою 13 °F, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета скоротила частку в акціях Activision Blizzard на 70% на тлі тривалих зусиль виробника відеоігор зі злиття з Microsoft, але при цьому придбала папери ряду будівельних компаній, таких як DR Horton, та Lennar.

Berkshire також повідомила про те, що у другому кварталі продала свої частки в McKesson, Marsh & McLennan та Vitesse Energy, скоротила позиції у Chevron, General Motors, Globe Life та Celanese, але при цьому збільшила інвестиції в Capital One Financial та Occidental Petroleum.

Тим часом за підсумками другого кварталу 2023 року чистий продаж цінних паперів Berkshire Hathaway становить майже $8 млрд.

Джерело: Мінфін
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