Державна служба зайнятості видала вже майже 44 тис. направлень на виконання суспільно корисних робіт. Про це повідомляє пресслужба відомства.
«Армія відновлення» вже налічує майже 44 тисячі безробітних
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Станом на 14 серпня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року участь у суспільно корисних роботах взяли 43 624 українців із 19 областей.
Де найбільше видали направлень на роботу
Найбільше направлень на роботу було видано у:
- Харківській області - 7 891,
- Полтавській області - 6 770,
- Донецькій області - 5 040,
- Київській області - 4 980,
- Чернігівській області - 4 729.
На виплату заробітної плати за участь у суспільно корисних роботах спрямовано вже 283 млн грн.
Нагадаємо
Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6700 грн. Крім того, оплату праці за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.
Джерело: Мінфін
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