«Армія відновлення» вже налічує майже 44 тисячі безробітних

Державна служба зайнятості видала вже майже 44 тис. направлень на виконання суспільно корисних робіт. Про це повідомляє пресслужба відомства.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Станом на 14 серпня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року участь у суспільно корисних роботах взяли 43 624 українців із 19 областей.

Де найбільше видали направлень на роботу

Найбільше направлень на роботу було видано у:

Харківській області - 7 891,

Полтавській області - 6 770,

Донецькій області - 5 040,

Київській області - 4 980,

Чернігівській області - 4 729.

На виплату заробітної плати за участь у суспільно корисних роботах спрямовано вже 283 млн грн.

Нагадаємо

Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6700 грн. Крім того, оплату праці за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.