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15 серпня 2023, 9:33 Читать на русском

«Армія відновлення» вже налічує майже 44 тисячі безробітних

Державна служба зайнятості видала вже майже 44 тис. направлень на виконання суспільно корисних робіт. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Державна служба зайнятості видала вже майже 44 тис.
Фото: ukrinform.uа

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Станом на 14 серпня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року участь у суспільно корисних роботах взяли 43 624 українців із 19 областей.

Де найбільше видали направлень на роботу

Найбільше направлень на роботу було видано у:

  • Харківській області - 7 891,
  • Полтавській області - 6 770,
  • Донецькій області - 5 040,
  • Київській області - 4 980,
  • Чернігівській області - 4 729.

На виплату заробітної плати за участь у суспільно корисних роботах спрямовано вже 283 млн грн.

Нагадаємо

Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6700 грн. Крім того, оплату праці за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Skyden
Skyden
15 серпня 2023, 9:58
#
Как по мне 6700 грн (178$) / месяц без вычета налогов за тяжелый физический труд это не работа и не «армия», это — рабство. Очень «стимулирующие и перспективные» условия для трудоспособного населения оставаться в стране в дальнейшем. Тем более смешно звучит сумма в 283 млн грн на эту «армию», учитывая масштабы распилов местных бюджетов на клумбах, барабанах, стадионах и т. д.
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