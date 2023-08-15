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15 серпня 2023, 9:01 Читать на русском

Coinbase виходить на ринок Канади, PayPal створює криптохаб: що нового на ринку криптовалют

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Coinbase виходить на ринок Канади

Американська криптобіржа Coinbase оголосила про вихід на канадський ринок криптовалют 14 серпня. Це рішення слідує за стратегічною співпрацею з компанією фінансових послуг People's Trust.

Канадські користувачі отримали можливість вносити депозити та виводити фіатні кошти через сервіс електронних переказів Interac. Згідно з заявою, ця послуга була найбільш популярна з боку користувачів після офіційного запуску платформи в країні раніше цього місяця.

Біржа також відкрила доступ до підписного продукту Coinbase One, який надає клієнтам низку переваг на кшталт безкомісійної торгівлі та підвищеного доходу від стейкінгу.

У компанії послалися на опитування Комісії з цінних паперів Онтаріо, яке показало готовність 30% канадців придбати криптовалюти протягом року. Це вдвічі перевищує кількість тих, хто володіє цифровими активами зараз.

У портфелі Coinbase є такі відомі місцеві фірми, як Dapper Labs, Minerva AI, Axelar, Horizon Blockchain Games і Zapper.

PayPal створює криптохаб для закритого кола користувачів

Платіжний гігант PayPal запустить хаб криптовалют для обраних користувачів — сервіс зберігання та взаємодії з цифровими активами на обліковому записі платформи. Подібні плани висвітлено в оновленій угоді з користувачами.

Терміни запуску сервісу всім категорій користувачів не уточнюються. Cryptocurrencies Hub дозволить здійснювати покупки за допомогою конвертації цифрових активів у фіат, отримувати/надсилати криптовалюти, а також дивитися ринкову інформацію та освітні матеріали.

Ряд функцій буде недоступним у деяких штатах США.

Для підключення до сервісу користувач PayPal повинен мати «особистий обліковий запис та балансовий обліковий запис з гарною репутацією».

Cryptocurrencies Hub безпосередньо прив'яжуть до облікового запису PayPal. Доступ до сервісу буде можливим за наявними обліковими даними.

Тижневий ліміт на покупки криптовалюту встановлено на рівні $100 000, переказів — $10 000.

Розмір комісій при купівлі/продажу цифрових активів варіюється від $0,49 до 1,5% від $1000 і вище. У разі конвертації в/з PYUSD цей показник може досягати 1,75%. При перекладі криптовалют користувачі заплатять мережеві збори, компанія не стягуватиме комісію.

Coca-Cola запустила NFT-колекцію в мережі Base

Американська компанія Coca-Cola випустила серію незамінних токенів під назвою «Шедевр» (Masterpiece) в Ethereum-мережі другого рівня Base від Coinbase.

NFT-колекція ґрунтується на нещодавній рекламній кампанії фірми, яка частково створена за допомогою штучного інтелекту.

Токени Coca-Cola поєднують роботи художників-початківців та світові твори мистецтва, включаючи «Крик» Едварда Мунка та «Дівчину з перловою сережкою» Йоханнеса Вермеєра.

Наразі доступні вісім різних NFT за ціною від 0,0011 ETH до 0,014 ETH, які створюються через платформу mint.fun.

Хакери вивели $2,1 млн із протоколу DeFi Zunami

Хакери зламали протокол «прибуткового майнінгу» Zunami Protocol. За даними компанії PeckShield, яка працює з безпекою блокчейнів, з пулів ліквідності проекту хакери вивели активів на $2,1 млн.

Фахівці PeckShield виявили підозрілі транзакції зранку у понеділок, 14 серпня. Кошти з протоколу Zunami було виведено у рамках двох транзакцій. Відразу після виведення токени вирушили до сервісу мікшування Tornado Cash.

За даними аналітиків PeckShield, у рамках атаки на Zunami хакери скористалися помилкою смарт-контракту, яка розраховує ціну активів. По суті це була атака за допомогою маніпулювання ціни активу.

Засновник компанії SlowMist, яка також працює у галузі безпеки блокчейнів, розповів про виявлення цієї вразливості ще два місяці тому.

За словами Сянь Юя, команда Zunami була вчасно проінформована про вразливість, проте код смарт-контракту так і не виправили.

Джерело: Мінфін
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