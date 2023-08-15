Минулої доби українські захисники ліквідували ще 540 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 254 920 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
540 російських окупантів, 7 танків, 1 гелікоптер та 29 БПЛА. Втрати ворога за 14 серпня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 254920 (+540) осіб ліквідовано,
- танків — 4313 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 8370 (+16) од,
- артилерійських систем — 5128 (+29) од,
- РСЗВ — 714 (+0) од,
- засоби ППО — 482 (+3) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 314 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4242 (+29),
- крилаті ракети — 1387 (+8),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7584 (+22) од,
- спеціальна техніка — 769 (+3).
Джерело: Мінфін
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