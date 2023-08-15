15 серпня європейська валюта подешевшала на 21 копійку. НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,00 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро подешевшало на 21 копійку. Курс НБУ
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Валютний ринок
14 серпня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,21 гривні за євро.
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Джерело: Мінфін
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