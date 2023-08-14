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14 серпня 2023, 18:46 Читать на русском

Mastercard купує частку в фінтех-підрозділі африканської компанії MTN за $5,2 млрд

MTN Group, провідний оператор бездротового зв'язку в Африці, оголосив, що Mastercard погодився придбати міноритарний пакет акцій їх фінансово-технологічного бізнесу. Про це пише Bloomberg.

MTN Group, провідний оператор бездротового зв'язку в Африці, оголосив, що Mastercard погодився придбати міноритарний пакет акцій їх фінансово-технологічного бізнесу.
Фото: depositphotos

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Що відомо

За угодою, яка складається з двох частин, включаючи комерційну угоду щодо платежів та грошових переказів, яка буде використовувати технологічну інфраструктуру Mastercard для розширення в Африці, та інвестицій в міноритарний пакет акцій, головний виконавчий директор MTN, Ральф Мупіта, зазначив, що розмір частки буде оприлюднений після закриття угоди.

Це анонсували відповідно до зростаючого використання мобільних телефонів в молодому та технічно підкованому населенні Африки, що користується ними для доступу до послуг, включаючи банківські. Це створює перспективи для операторів бездротового зв'язку у фінансовій технологічній сфері.

Акції MTN зросли на 9,4% на фондовій біржі в Йоганнесбурзі, це був найвищий денний приріст за рік.

Останні операції MTN включають продаж та зворотну оренду мобільних вишок в Південній Африці, а також плани щодо продажу деяких активів у Західній Африці.

Крім того, вони мають пакет акцій у компанії IHS Holding, зареєстрованій на біржі Нью-Йорка, яку вони можуть продати.

Джерело: Мінфін
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