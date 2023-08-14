Національний банк анулював ліцензії чотирьом небанківським фінансовим установам, а три — виключив з Державного реєстру фінансових установ. Про це ідеться в повідомленні НБУ.
НБУ анулював ліцензії чотирьом фінансових установ
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Анулювання ліцензій
На підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:
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у ПТ «Малюта і Компанія"-«Ломбард» (ЄДРПОУ 33705239);
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у ТОВ «ФК «Аврора Стайл» (ЄДРПОУ 36798407);
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у ТОВ «Фінансова компанія «Стратег» (ЄДРПОУ 40003578);
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у ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» (ЄДРПОУ 44439411).
На підставі поданих документів ТОВ «ФК «Аврора Стайл», ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» та ТОВ «Глобалмані» (ЄДРПОУ 36425142) виключено з Державного реєстру фінансових установ.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 серпня 2023 року.
Джерело: Мінфін
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