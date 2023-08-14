НБУ анулював ліцензії чотирьом фінансових установ

у ПТ «Малюта і Компанія"-«Ломбард» (ЄДРПОУ 33705239);

у ТОВ «ФК «Аврора Стайл» (ЄДРПОУ 36798407);

у ТОВ «Фінансова компанія «Стратег» (ЄДРПОУ 40003578);

у ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» (ЄДРПОУ 44439411).

На підставі поданих документів ТОВ «ФК «Аврора Стайл», ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» та ТОВ «Глобалмані» (ЄДРПОУ 36425142) виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 серпня 2023 року.