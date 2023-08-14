До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 23 копійки у купівлі та на 24 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 14 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 14 серпня
|
Закриття 14 серпня
|
Зміни
|
36,56/36,93
|
36,56/36,93
|
0/0
|
40,02/40,42
|
39,79/40,18
|
23/24
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,65 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,55 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,55−37,58, євро — 41,20−41,40 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі