Курс валют на вечір 14 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 23 копійки у купівлі та на 24 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 14 серпня Закриття 14 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,02/40,42 39,79/40,18 23/24

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,65 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,55 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,55−37,58, євро — 41,20−41,40 грн.

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