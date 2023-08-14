Ексвласник збанкрутілого Златобанку не зміг відсудити в НБУ майже 500 мільйонів

Компанія «Авангард-Експо» — найбільший акціонер збанкрутілого у 2015 році Златобанку , не змогла відсудити в Нацбанку 499,62 млн грн. Про це повідомила пресслужба НБУ .

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Що відомо

31 липня 2023 року Північний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги акціонера ПАТ «Златобанк» та залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено у задоволенні позову про стягнення шкоди з Національного банку на користь акціонера Златобанку.

«Наразі триває процедура ліквідації банку. Як зазначив суд, позивач продовжує бути акціонером цього банку, його не було позбавлено права власності на акції, а лише обмежено у праві на управління банком, що свідчить про відсутність шкоди», — зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Передісторія

Правління НБУ 13 лютого 2015 року ухвалило постанову № 105 «Про віднесення Златобанку до категорії неплатоспроможних».

Акціонери банку в судовому порядку домоглися оскарження рішення про визнання банку неплатоспроможним, що заблокувало процедуру його ліквідації.

У липні 2019 року вони перейменували банк на ПАТ «Злато», змінили місцеперебування юридичної особи та спробували розпочати процедуру банкрутства банку відповідно до норм Кодексу про банкрутство, який жодним чином не регламентує банкрутство банків.

Національний банк домігся у суді скасування порушення справи про банкрутство Златобанку, що дало змогу повернути процедуру ліквідації банку у правове поле та продовжити його ліквідацію.

Авангард-Експо звернулося до суду з позовом до НБУ про відшкодування шкоди. Господарський суд міста Києва 17 січня 2023 року відмовив компанії у задоволені Златобанку. Законність цього рішення підтвердив суд апеляційної інстанції.

ТОВ «Авангард-Експо» було власником 97,94% акцій Златобанку. Бенефіціаром установи офіційно значилася Олена Якіменко, але на ринку фінустанову пов'язували з бізнесменом Леонідом Юрушевим.