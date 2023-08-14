Банки видали за тиждень доступних кредитів на 2,1 мільярда

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Скільки видано кредитів

За час дії воєнного стану укладено 34 837 кредитних договорів на 133,8 млрд грн, у тому числі банками державного сектору — 26 824 кредитних договори на 72,3 млрд грн.

З них 6,15 млрд грн — на інвестиційні цілі; 7,34 млрд грн — як антикризові кредити; 4,19 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 33,42 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 57,45 млрд грн — на антивоєнні цілі.

Тоді як з моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 69 659 кредитів на 223,4 млрд грн, з яких 47,3 тис. — від банків державного сектору економіки на 98,9 млрд грн (станом на 14.08.2023 р.).

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва, єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду. За програмою «Доступні кредити 5−7−9%» Фонд уклав угоди про співробітництво з 45 банками.