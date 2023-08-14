Імпорт електроенергії. В Укренерго кажуть, що імпорт здійснюється із трьох країн

Споживання

Як зазначають в компанії, експорт електроенергії відсутній. 13 серпня, максимум споживання був найменший з початку серпня.

«Він був на 6,8% нижчий у порівнянні з показниками попередньої неділі та на 4% менший за вечірній максимум у робочий день п’ятницю 11 серпня», — уточнюють енергетики.

Зменшення піка споживання пов’язують як зі зниженням температури, так і з більш розподіленим впродовж доби графіком використання потужних побутових приладів, що характерно для вихідних.