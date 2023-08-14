У понеділок, 14 серпня, Україна здійснює імпорт електроенергії зі Словаччини, Польщі та Молдови упродовж всієї доби з максимальною потужністю до 850 МВт в окремі години. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
Імпорт електроенергії. В Укренерго кажуть, що імпорт здійснюється із трьох країн
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Споживання
Як зазначають в компанії, експорт електроенергії відсутній. 13 серпня, максимум споживання був найменший з початку серпня.
«Він був на 6,8% нижчий у порівнянні з показниками попередньої неділі та на 4% менший за вечірній максимум у робочий день п’ятницю 11 серпня», — уточнюють енергетики.
Зменшення піка споживання пов’язують як зі зниженням температури, так і з більш розподіленим впродовж доби графіком використання потужних побутових приладів, що характерно для вихідних.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі