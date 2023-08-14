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14 серпня 2023, 14:43 Читать на русском

Імпорт електроенергії. В Укренерго кажуть, що імпорт здійснюється із трьох країн

У понеділок, 14 серпня, Україна здійснює імпорт електроенергії зі Словаччини, Польщі та Молдови упродовж всієї доби з максимальною потужністю до 850 МВт в окремі години. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

У понеділок, 14 серпня, Україна здійснює імпорт електроенергії зі Словаччини, Польщі та Молдови упродовж всієї доби з максимальною потужністю до 850 МВт в окремі години.
Фото:depositphotos

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Споживання

Як зазначають в компанії, експорт електроенергії відсутній. 13 серпня, максимум споживання був найменший з початку серпня.

«Він був на 6,8% нижчий у порівнянні з показниками попередньої неділі та на 4% менший за вечірній максимум у робочий день п’ятницю 11 серпня», — уточнюють енергетики.

Зменшення піка споживання пов’язують як зі зниженням температури, так і з більш розподіленим впродовж доби графіком використання потужних побутових приладів, що характерно для вихідних.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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