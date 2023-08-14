У месенджері Telegram впроваджують функцію Stories для усіх користувачів, а не лише для тих, хто має платну підписку. Про це повідомив засновник і власник Telegram Павло Дуров.
Сторіс у Telegram стануть доступними для всіх користувачів
Доступ до сторіс
«Наступний крок для Телеграму — вийти за межі обміну повідомленнями та стати лідером інновації у соціальних мережах загалом. Сьогоднішнє поступове впровадження Stories для всіх користувачів знаменує початок цього нового етапу в історії Telegram», — зазначив він у дописі.
Як наголосив Дуров, за це час Telegram вдалося залучити 800 мільйонів активних користувачів.
Нагадаємо
Функція Stories з’явилися у Telegram у липні. Функція була доступна для передплатників Premium. Інші ж могли передивлятися та коментувати їх.
Джерело: Мінфін
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