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14 серпня 2023, 11:56 Читать на русском

Туркменістан відмовився поставляти російський газ у Китай

Плани Кремля створити «газовий союз» у Середній Азії, щоб качати більше газу до Китаю, зустріли опір із боку Туркменістану — найбільшого постачальника трубопровідного газу до Китаю. Про це пише Бізнес.Цензор з посиланням на The Moscow Times.

Плани Кремля створити «газовий союз» у Середній Азії, щоб качати більше газу до Китаю, зустріли опір із боку Туркменістану — найбільшого постачальника трубопровідного газу до Китаю.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Туркменістан не планує підключати росію до трубопроводу, яким газ поставляється в КНР, заявив МЗС країни.

Твердження москви про розширення «газового союзу», до якого кремль запросив Казахстан та Узбекистан, викликають питання і безпосередньо торкаються інтересів Туркменістану, наголошується в релізі міністерства.

Туркменістан, Казахстан та Узбекистан вже разом забезпечують Китай газом — трубопроводом, який збудували державний «Туркменгаз» та китайська CNPC. Із 55 млрд кубометрів на рік на туркменський газ припадає 40 млрд кубометрів, а залишок постачають Узбекистан та Казахстан.

«До існуючої схеми розподілу обсягів газу, що поставляється до Китаю, плани щодо розширення складу учасників проєкту газопроводу „Туркменістан — Китай“ не входять», — наголошує МЗС.

Відомство додає, що будь-які зміни у схемах та обсягах поставок мають бути узгоджені з Ашхабадом, але таких переговорів не проводилося.

План росії полягав у тому, щоб постачати більше газу до Казахстану та Узбекистану, а зайві обсяги, що виникають у цих країнах, відправити до КНР.

Нагадаємо

У 2022 році за трьома діючими трубопроводами Китай імпортував із Туркменістану 35 млрд кубометрів газу, заплативши за нього $10,3 млрд.

Російські поставки по запущеному в 2019 році газопроводу «Сила Сибіру» склали 16 млрд кубометрів, а їхня вартість виявилася в 2,5 раза нижчою — близько $4 млрд.

Джерело: Мінфін
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