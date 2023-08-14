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14 серпня 2023, 11:34 Читать на русском

Обстріл росією торгового судна у Чорному морі: Ціни на пшеницю відреагували зростанням

Ціни на пшеницю зросли після того, як російський військовий корабель обстріляв вантажне судно у Чорному морі у спробі зупинити його для перевірки, оскільки напруженість на ключовому водному шляху продовжує зростати. Про це пише Bloomberg.

Ціни на пшеницю зросли після того, як російський військовий корабель обстріляв вантажне судно у Чорному морі у спробі зупинити його для перевірки, оскільки напруженість на ключовому водному шляху продовжує зростати.
Фото:depositphotos

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Обстріл судна

Суховантаж прямував до українського порту Ізмаїл, коли російський патрульний корабель ВМФ відкрив вогонь після того, як оператори корабля не відповіли на запит про огляд, повідомило військове міністерство росії.

Після цього судну нібито дозволили відновити рейс, повідомили у міністерстві, не уточнивши, який вантаж — якщо такий є — воно перевозило.

Як відреагували ціни

Ф'ючерси зросли приблизно на 1,2% до 6,56 доларів за бушель після падіння на 1,5% у п'ятницю.

Міністерство сільського господарства США підвищило оцінку постачання російської пшениці до 48 млн тонн на сезон 2023−24 років. Це означає, що майже чверть світової торгівлі пшеницею буде тепер приходиться з Росії.

Постачання зерна в Причорномор'ї опинилося під загрозою після закінчення терміну дії в липні угоди, що дозволяла безпечний прохід суден, що експортують українське зерно та інші продукти харчування з портів Великої Одеси.

Занепокоєння також залишається після того, як близько тижня тому український безпілотник атакував нафтовий танкер під російським прапором. Пшениця, як і раніше, залишається приблизно на 17% нижче цього року на тлі небувалих урожаїв.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
shabash
shabash
14 серпня 2023, 13:34
#
Фьючерсы выросли примерно на 1,2% до 6,56 долларов за бушель после падения на 1,5% в пятницу.

А сейчас бушель торгуется по $6.22 (https://www.investing.com/commodities/us-wheat-advanced-chart). Т. е. цена упала уже на 5% от тех локальных пиков, о которых так тревожно писал Блумберг.

Как им непросто. Нужно писать о росте там, где его нет. Сложность задачи можно оценить, смотря на то, как рост цены иллюстрируется в статье падающим графиком.

¯\_(ツ)_/¯
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0
yarg
yarg
14 серпня 2023, 13:37
#
Та да. А теперь оказалось что и обстрела небыло. Есть перехват русских — вертолет не смог взлететь, а пушку заело… Поругались в эфире , да и уплыли… обосрашки мамкины…
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0
shabash
shabash
14 серпня 2023, 13:40
#
А рост был? :-D
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