Обстріл росією торгового судна у Чорному морі: Ціни на пшеницю відреагували зростанням

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Обстріл судна

Суховантаж прямував до українського порту Ізмаїл, коли російський патрульний корабель ВМФ відкрив вогонь після того, як оператори корабля не відповіли на запит про огляд, повідомило військове міністерство росії.

Після цього судну нібито дозволили відновити рейс, повідомили у міністерстві, не уточнивши, який вантаж — якщо такий є — воно перевозило.

Як відреагували ціни

Ф'ючерси зросли приблизно на 1,2% до 6,56 доларів за бушель після падіння на 1,5% у п'ятницю.

Міністерство сільського господарства США підвищило оцінку постачання російської пшениці до 48 млн тонн на сезон 2023−24 років. Це означає, що майже чверть світової торгівлі пшеницею буде тепер приходиться з Росії.

Постачання зерна в Причорномор'ї опинилося під загрозою після закінчення терміну дії в липні угоди, що дозволяла безпечний прохід суден, що експортують українське зерно та інші продукти харчування з портів Великої Одеси.

Занепокоєння також залишається після того, як близько тижня тому український безпілотник атакував нафтовий танкер під російським прапором. Пшениця, як і раніше, залишається приблизно на 17% нижче цього року на тлі небувалих урожаїв.