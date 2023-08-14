Ринки Азії падають, а нафта зростає сьомий тиждень поспіль: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США завершили тиждень різноспрямовано

S&P 500 втратив 0,3%, високотехнологічний Nasdaq знизився на 1,9%, а індекс Dow Jones зріс на 0,3%.

Однією з основних причин змішаної динаміки на американському ринку акцій минулого тижня стало тривале зниження вартості паперів технологічних компаній, яке відбувається на тлі побоювань, що зберігаються з приводу занадто завищених оцінок для сектора.

Крім цього, прибутковість казначейських облігацій США, що зростає третій тиждень поспіль, також чинить тиск на американський ринок акцій, зауважує Seeking Alpha.

Цього тижня інвестори уважно стежитимуть за квартальними фінансовими звітами Home Depot, Target та Walmart, а також чекатимуть публікації даних про роздрібні продажі в США.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону закінчили тиждень переважно зниженням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив 1,9%, південнокорейський Kospi подешевшав на 1,1%, Hang Seng Гонконг знизився на 2,4%, китайський Shanghai Composite скоротився на 3%, а японський Nikkei та сінгапурський STI зросли на 0,9% та 0,7% відповідно.

У понеділок ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону знижуються на тлі зростаючих побоювань щодо кризи в секторі нерухомості Китаю.

Акції китайського забудовника Country Garden впали до нового історичного мінімуму

Під час сьогоднішніх торгів папери Country Garden втратили більш ніж на 15%, досягнувши нового мінімуму. При цьому з початку місяця капіталізація компанії знизилася приблизно на 50%.

Все через припинення торгів облігаціями Country Garden на материковому Китаї на тлі посилення боргових проблем компанії.

Падіння акцій найбільшого приватного забудовника країни призвело до більш широкого розпродажу на ринку акцій Китаю, оскільки боргові проблеми підривають перспективи короткострокового відновлення як сектору нерухомості країни, так і китайської економіки в цілому, зауважує Reuters.

Тим часом сектор нерухомості Китаю, який є основою для економіки країни, зазнає труднощів ще з кінця 2021 року, стикаючись з падінням продажів, дефіцитом ліквідності та серією дефолтів забудовників.

Акції енергетичних компаній США стрімко зростають, оскільки нафта дорожчає сьомий тиждень поспіль

На тлі зміцнення нафтових цін галузевий індекс США — S&P 500 Energy — був лідером зростання минулого тижня серед усіх секторів у складі S&P 500, збільшившись на 4,7%.

Найбільшим зростанням тижня відзначилися акції таких енергетичних компаній США, як Ranger Energy Services (+19,5%), Genesis Energy (+18,1%) та VAALCO Energy (+16,4%).

Поточне ралі в акціях американських енергетичних компаній відбувається на тлі зростання ф'ючерсів на нафту WTI та Brent сьомий тиждень поспіль — найдовшої переможної серії з лютого 2022 року. Все завдяки скороченню пропозиції нафти з Саудівської Аравії, що продовжується, в той час, як рівень світового попиту на енергоресурси залишається досить високим, незважаючи на повільніше, ніж очікувалося, зростання економіки Китаю.

За підсумками минулого тижня ф'ючерси на Brent зросли на 0,6% до $86,81 за барель. Контракти на WTI додали 0,4% до $83,19.