Минулої доби українські захисники ліквідували ще 530 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 253 850 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
530 російських окупантів, 8 танків та 9 БПЛА. Втрати ворога за 13 серпня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 254 380 (+530) осіб ліквідовано,
- танків — 4306 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 8354 (+19) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 479 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 313 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4213 (+9),
- крилаті ракети — 1379 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7562 (+19) од,
- спеціальна техніка — 766 (+6).
Джерело: Мінфін
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