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14 серпня 2023, 9:22 Читать на русском

В Україні тіньова зайнятість сягає 9% — Держпраці

Оскільки не всі роботодавці декларують свої трудові відносини, держбюджет України втрачає близько 100 мільярдів гривень щороку, а рівень тіньової зайнятості сягає 9% від кількості зайнятого населення. Про це заявив перший заступник начальника Центрального міжрегіонального управління Держслужби з питань праці Андрій Харченко, пише «Українське радіо».

Оскільки не всі роботодавці декларують свої трудові відносини, держбюджет України втрачає близько 100 мільярдів гривень щороку, а рівень тіньової зайнятості сягає 9% від кількості зайнятого населення.

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Тіньова зайнятість

«Людина не може примусити роботодавця укласти трудові відносини, бо роботодавець сам повинен розуміти, що це його прямий обов'язок, оскільки офіційне працевлаштування гарантоване Конституцією та іншими нормативно-правовими актами у сфері регулювання трудових відносин. Роботодавець повинен розуміти, що створюючи нові робочі місця, він може отримати як державну підтримку, так і компенсацію», — каже Харченко.

За його словами, якщо говорити про внутрішньо переміщених осіб, то держава передбачає компенсацію на виплату заробітної плати працівникам. Також передбачена компенсація витрат на навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації внутрішньо переміщених осіб чи інших працівників.

Штраф за одного неоформленого працівника — 67 000 гривень

У зв’язку із воєнним станом в Україні призупинили проведення планових і позапланових перевірок за дотриманням, зокрема, законодавства про працю.

Але, починаючи з 16 червня 2023 року наказом Міністерства економіки Держпраці дозволили проводити позапланові перевірки, зокрема, щодо незадекларованої праці.

«Тобто станом на сьогодні роботодавець, який свідомо ухиляється від оформлення працівників, може бути притягнутий як до адміністративної відповідальності, так і до кримінальної. А також до нього можуть бути застосовані фінансові санкції, тобто накладений штраф. Штраф за одного неоформленого працівника складає 10 мінімальних заробітних плат, тобто 67 000 гривень. Якщо ж будуть виявлені факти, що роботодавець вчиняє таке правопорушення повторно, то штраф збільшується втричі — 30 мінімальних заробітних плат, або 200 000 гривень. Тобто передбачені суттєві штрафи за використання нелегальної праці», — зазначає Харченко.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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nitrolog
nitrolog
14 серпня 2023, 9:54
#
Краще б сказали скільки людей отримують в конверті, оформлений не значить що він там отримує білу зп, мінімалку так, далі в конверті, і тут цифри будуть набагато цікавіші, а не 100 млрд щороку
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