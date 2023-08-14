Абанк продовжив акцію для тих, хто бажає оформити картку «АТБ» та отримати кешбек 50 грн до 30.09.2023!
Абанк продовжив дію найвигіднішої пропозиції для клієнтів до кінця вересня
Картка «АТБ» від Абанку дає можливість робити покупки в мережі магазинів АТБ зі знижкою 5% на товари зі спеціальними цінниками червоного кольору та до 40% — на обрані товари за акцією «Міцні знижки».
Тож, якщо клієнт ще ніколи не мав картки «АТБ», але бажає робити покупки вигідно — йому треба відкрити картку, здійснити покупку в супермаркеті АТБ від 100 грн та отримати 50 грн на рахунок кешбеку.
Оформити картку «АТБ» можна:
- у мобільному додатку А24;
- у будь-якому відділенні Абанку;
- придбавши пластикову картку «АТБ» у будь-якому магазині мережі АТБ у прикасовій зоні та активувавши її в мобільному додатку А24 за декілька хвилин.
На сьогодні Абанком видано вже майже 600 тис. карток «АТБ»!
З картками «АТБ» від Абанку клієнти вже зекономили понад 14 млн грн на покупках в АТБ, а цього тижня зможуть це побачити в новій версії застосунку ABank24, в якій з’явиться меню «Програми лояльності», де клієнти зможуть переглянути отримані знижки, аналітику за покупками, а також інші фішки, які точно зацікавлять кожного клієнта.
Додатково клієнти Абанку отримують до 20% кешбеку на покупки в різних магазинах, тому з карткою «АТБ» можна отримати ще й кешбек від банку на продукти.
Про Абанк:
АТ «А-БАНК» представлене на ринку банківських послуг понад 25 років та зареєстроване у Державному реєстрі банків
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