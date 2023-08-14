14 серпня європейська валюта подешевшала на 7 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,21 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро подешевшало на 7 копійок. Курс НБУ
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Валютний ринок
11 серпня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,28 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 11 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
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Джерело: Мінфін
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