Євро подешевшало на 7 копійок. Курс НБУ

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Валютний ринок

11 серпня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,28 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 11 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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