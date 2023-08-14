Скільки коштує комплексна розробка сайту

Присутність компанії у мережі дозволяє вивести бізнес на новий етап розвитку. Власників майбутнього ресурсу цікавить, скільки коштує створення сайту з нуля. На це питання відразу не зможе відповісти жоден розробник, адже кошторис залежить від багатьох показників: розміру, вимог до дизайну, функціональності платформи. Фахівці компанії «Червоний Хамелеон» розрахують вартість розробки сайту під ключ кожному клієнту персонально.

На основі чого формується вартість розробки сайту

Щоб створити веб ресурс, потрібен час на розробку ідеї, збір та аналіз даних, оцінка ніші, кропітка праця над кожною частиною майбутньої платформи. На формування ціни впливає розмір сайту та терміновість проекту. Односторінкові ресурси та великі майданчики для електронної комерції вимагають різних зусиль на запуск їх у роботу. Ціновий діапазон відрізняється залежно від того, чи створюватиметься сайт за шаблоном, чи фахівці втілять у життя індивідуальну розробку.

Вартість сайту під ключ утворюється, виходячи з таких завдань:

Вибір доменного імені. Його клієнт вписує у рядок браузера, щоб потрапити на інтернет-платформу.

Хостинг сайту. Завдяки послузі ресурс доступний для користувача в режимі 24/7.

Система управління. Вона може бути безкоштовною та платною. Ціна залежить від обраної системи керування.

Складання технічного завдання для групи фахівців, які працюють над запуском платформи.

Дизайн сторінок сайту. Чим їх більше, тим вища вартість робіт.

Верстка веб-ресурсу. В основному ціни на послугу не фіксовані та залежать від складності проекту, персональних вимог до сайту та ін.

Наявність додаткових функціональних можливостей веб платформи. Програмісти працюють над кожною сторінкою платформи, що впливає на загальний кошторис.

Наповнення сайту корисним контентом. Якість та відповідність текстів SEO-вимогам впливає на просування ресурсу в мережі.

Супровід сайту після запуску.

Для збільшення конверсії недостатньо самої присутності в інтернеті — необхідно постійно обслуговувати сайт і просувати його в пошукових системах. Більше про важливість та популярність послуг SEO-просування можна дізнатися тут. Беручи до уваги всі фактори, вартість створення сайту варіюється від 10 до 80 тис. грн.

Як тип сайту впливає на загальну вартість розробки проекту

Коли клієнт замовляє розробку сайту, фахівці веб-агенцій в першу чергу ставлять питання: а для яких цілей необхідний ресурс? Від типу завдань, які має виконувати платформа, залежить обсяг та складність сайту, відповідно, і ціна проекту. На остаточну вартість впливає, який набір функцій матиме ресурс.

Наприклад, якщо необхідно створити два інтернет-магазини на одній СМS, але в першому будуть розміщуватися 500 товарів, а в другому дві тисячі, розробка другого обійдеться його власнику дорожче. Більше зусиль витрачається на проектування сайтів електронної комерції. Вони мають бути оснащені додатковими функціями, включати надійний захист персональної інформації користувачів та правильне просування у мережі.