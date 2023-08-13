Минулої доби українські захисники ліквідували ще 510 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 253 850 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
560 російських окупантів, 3 танки та 3 БПЛА. Втрати ворога за 12 серпня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 253 850 (+560) осіб ліквідовано,
- танків — 4298 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 8335 (+11) од,
- артилерійських систем — 5072 (+19) од,
- РСЗВ — 713 (+0) од,
- засоби ППО — 477 (+5) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 313 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4204 (+3),
- крилаті ракети — 1379 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7543 (+20) од,
- спеціальна техніка — 760 (+1).
Джерело: Мінфін
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