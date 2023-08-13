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13 серпня 2023, 16:15 Читать на русском

Binance подасть заявку для реєстрації криптобіржі на Тайвані

Криптобіржа Binance планує отримати реєстрацію на Тайвані відповідно до місцевого закону про боротьбу з відмиванням грошей, повідомляє The Block із посиланням на власні джерела.

Криптобіржа Binance планує отримати реєстрацію на Тайвані відповідно до місцевого закону про боротьбу з відмиванням грошей, повідомляє The Block із посиланням на власні джерела.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоСпіврозмовники видання розповіли, що під час закритого засідання 8 серпня за участю постачальників послуг віртуальних активів (VASP), представник Комісії з фінансового нагляду (FSC) повідомив, що Binance подасть заявку на реєстрацію.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Співрозмовники видання розповіли, що під час закритого засідання 8 серпня за участю постачальників послуг віртуальних активів (VASP), представник Комісії з фінансового нагляду (FSC) повідомив, що Binance подасть заявку на реєстрацію.

Тайвань вимагає від VASP дотримання своїх законів щодо боротьби з відмиванням грошей з того моменту, як у липні 2021 року FSC запровадила відповідні правила. Досі жодних інших документів щодо регулювання сфери криптовалют владою острова не приймалося, уточнює видання.

Binance у травні зареєструвала на Тайвані компанію Binance International Limited Taiwan Branch (Seychelles), за даними реєстру Міністерства торгівлі. Серед видів діяльності зазначені послуги у сферах програмного забезпечення, обробки даних, платежів, венчурного інвестування та інших.

Нагадаємо

У серпні Binance отримала ліцензії постачальника послуг біткоїнів та цифрових активів у Сальвадорі. Наразі криптобіржа має ліцензії на надання своїх послуг у 18 країнах світу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
13 серпня 2023, 16:34
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Тут как не оформляй всё-равно такие площадки будут использоваться для отмывания. Раньше использовались для этого форекс-брокеры, но там дороже. Так что не мытьём так катаньем.
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0
Bitcoin
Bitcoin
13 серпня 2023, 17:00
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И что? До криптобирж не отмывали?
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