Нацбанк пропонує до обговорення вимоги щодо розкриття інформації та розміщення інформаційного документа про стандартний страховий продукт на вебсайтах страховиків та страхових посередників. Про це йдеться в повідомленні НБУ.
НБУ зобов’яже страховиків публікувати інформацію про умови страхування
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Що вимагатиме Нацбанк:
- розміщення на сайті страховика інформації про черговість задоволення вимог споживачів за договорами страхування, які можуть виникнути в разі визнання страховика банкрутом;
- розміщення на сайті страховика та страхового посередника інформації про основні умови страхового продукту, включно з особливостями розкриття такої інформації за класами страхування життя;
- розміщення інформації про страховий продукт поряд за кожною програмою страхування, якщо страховим продуктом передбачено дві або більше програм страхування;
- вимоги до форми і змісту інформаційного документа про стандартний страховий продукт, що розміщується на сайті страховика як окремий документ у форматі pdf та на сайті страхового посередника у формі посилання на таку інформацію.
Публічне обговорення проєкту постанови триватиме упродовж одного місяця.
Джерело: Мінфін
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