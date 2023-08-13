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13 серпня 2023, 11:16 Читать на русском

З початку року обмінники сплатили до бюджетів більше ніж 173 мільйони податків

Станом на 1 серпня до реєстру пунктів обміну валют включено 3 753 установи, які за 7 місяців 2023 року сплатили до бюджетів усіх рівнів 173,7 млн грн податків. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Станом на 1 серпня до реєстру пунктів обміну валют включено 3 753 установи, які за 7 місяців 2023 року сплатили до бюджетів усіх рівнів 173,7 млн грн податків.
Фото: depositphotos

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Надходження до бюджету

«Сталі надходження до бюджету продовжують забезпечувати платники, що мають пункти обміну валют. За 7 місяців поточного року з пунктів обміну валют до бюджетів усіх рівнів надійшло 173,7 млн грн», — зазначив Гетманцев.

Він зауважив, що на 1 серпня 2023 року до реєстру пунктів обміну включено 3 753 обмінників від 60 юридичних осіб.

«У порівнянні з початком року кількість пунктів обміну збільшилася на 13, хоча й відбулося незначне скорочення юридичних осіб (-4)», — підкреслив Гетманцев.

Він нагадав, що за весь 2021 рік вся галузь сплатила лише 21 млн грн податків.

Тобто у поточному році обмінники сплатили майже у 8 разів більше податків, ніж у період до війни.

Джерело: Мінфін
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