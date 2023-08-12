В Мінсоцполітики пояснили, хто може отримати субсидію та як вона нараховується

Отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Цей платіж обчислюється індивідуально, за єдиною формулою, і залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

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«Якщо сума усіх платіжок (в межах встановлених соціальних нормативів споживання послуг) вища за обов’язковий платіж, потенційно можна отримати субсидію», — йдеться в повідомленні.

Водночас крім матеріального ще буде додатково проаналізовано майновий стан (наявність кількох квартир, дороговартісних автомобілів, депозитів тощо).

Зміни

Додатково цього літа Кабмін спростив критерії отримання субсидії для багатодітних, прийомних сімей, сімей, де є особи з інвалідністю.

При цьому в сукупному доході домогосподарств не враховуватимуться доходи членів сімей, які перебувають за кордоном понад 60 днів.

Також для українців, житло яких знаходиться в зоні активних бойових дій чи під окупацією, механізм централізованого нарахування та виплат житлових субсидій й пільг на оплату комуналки подовжено на рік.

Розрахунок розміру обов’язкового платежу та субсидії

Як розрахувати розмір обов’язкового платежу та субсидії, наведено, на прикладі сім'ї, що складається з 4-х осіб (чоловік, дружини та двоє дітей).

Для розрахунку: