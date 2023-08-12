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12 серпня 2023, 13:01 Читать на русском

Держреєстрація транспортних засобів зросте в ціні

В Україні зросте вартість державної реєстрації транспортних засобів у зв’язку з подорожчанням бланкової продукції. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

В Україні зросте вартість державної реєстрації транспортних засобів у зв’язку з подорожчанням бланкової продукції.
Фото: auto.ria.com

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Раніше орієнтовна вартість бланкової продукції становила 312 грн, а тепер буде 405 грн.

«У вартість комплексної послуги з реєстрації або перереєстрації входить кілька платежів, зокрема і за бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Нова партія бланкової продукції була отримана за новим тарифом», — пояснили у відомстві.

Зазначається, що подорожчання стосується лише випадків виготовлення свідоцтва про реєстрацію на фізичному бланку (пластикової картки), вартість отримання е-свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу не змінилася.

Власник транспортного засобу або його представник за бажанням може відмовитися від традиційного пластикового документа і отримати лише електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, уточнили в МВС.

Водночас віртуальні документи, які відображаються у застосунку «Дія» та Електронному кабінеті водія, є чинними лише на території України. У разі відмови від традиційного документа за принципом digital first, вартість бланкової продукції не сплачується зовсім.

Скільки коштує тепер послуга в сервісному центрі МВС

Орієнтовна вартість реєстрації або перереєстрації транспортного засобу становить:

для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 955 грн:

  • послуга — 200 грн,
  • бланк свідоцтва — 405 грн,
  • номерний знак — 350 грн;

для мототранспорту (із видачею номерного знака) — 727 грн:

  • послуга — 200 грн,
  • бланк свідоцтва — 405 грн,
  • номерний знак — 122 грн;

для причепів (із видачею номерного знака) — 716 грн:

  • послуга — 200 грн,
  • бланк свідоцтва — 405 грн,
  • номерний знак — 111 грн;

для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) — 698 грн:

  • послуга — 200 грн,
  • бланк свідоцтва — 405 грн,
  • номерний знак — 93 грн.

Зазначається, що окремо може бути нараховано комісію банківської установи або платіжної системи.

«У багатьох сервісних центрах МВС досі наявні бланки з попередньої партії із поліграфічного підприємства. Тому в них послуга надаватиметься за тарифом 312 грн до вичерпання запасів усіх цих бланків. І новий тариф може бути застосований пізніше, ніж з 9 серпня», — йдеться в повідомленні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Три літри
Три літри
12 серпня 2023, 13:20
#
Вчора під новиною яка описує як буде спрощена процедура перепродажу авто та зменьшені витрати на переоформлення — зрадуни писали аж гай шумів.

Сьогодні під новиною про подорожчанная процедури перепродажу — жодного. Вихідний?
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0
Bitcoin
Bitcoin
12 серпня 2023, 14:17
#
Потужна дефляція
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