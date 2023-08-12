Національний банк оштрафував три фінансові компанії та вісім ломбардів за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Нацбанк оштрафував 3 фінансові компанії та 8 ломбардів
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Кого оштрафували
Штрафи накладено на:
- ТОВ «Рендолф Капітал» (ЄДРПОУ 39433342);
- ТОВ «Кредит Ту Ю» (ЄДРПОУ 40094068);
- ТОВ «Олімп Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 38545471);
- ПТ «Ломбард „Українська скарбниця“
Смехович Г. В.і Компанія» (ЄДРПОУ 37476622);
- ПТ «Хруща та компанії „Ломбард АВК“ (ЄДРПОУ 32241717);
- ПТ „Ломбард Юрен
Варгола Ю. В.і Компанія“ (ЄДРПОУ 20931700);
- ПТ „Ломбард ТОВ „Фоксерд Продакшн“ і Компанія“ (ЄДРПОУ 43424624);
- ПТ „Ломбард Сакура“
Качанова А. В.і Компанія» (ЄДРПОУ 35771633);
- ПТ «Найкращий Ломбард»
Богдан Ю. М.і Компанія" (ЄДРПОУ 36862747);
- ПТ «Ломбард «Бабенко і Компанія» (ЄДРПОУ 36713504);
- ПТ «Лисенко та Компанія-Ломбард» (ЄДРПОУ 36041214).
Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 11 серпня 2023 року і набирають чинності з 14 серпня 2023 року.
Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.
Джерело: Мінфін
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