Минулої доби українські захисники ліквідували ще 510 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 253 290 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
510 російських окупантів, 5 танків та 4 БПЛА. Втрати ворога за 11 серпня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 253290 (+510) осіб ліквідовано,
- танків — 4295 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 8324 (+6) од,
- артилерійських систем — 5053 (+10) од,
- РСЗВ — 713 (+0) од,
- засоби ППО — 472 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 313 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4201 (+4),
- крилаті ракети — 1378 (+1),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7523 (+12) од,
- спеціальна техніка — 759 (+3).
Джерело: Мінфін
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