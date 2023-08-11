Рубль продовжує падіння: курс російської валюти наблизився до 100 рублів за долар

Курс долара та євро на Московській біржі продовжує стрімко падати, оновлюючи мінімуми з 25 березня 2022 року. Про це повідомляє місцеве видання «Коммерсант».

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Вдень у п'ятницю, 11 серпня, курс американської валюти піднімався вище 99 рублів, європейської - вище 109 рублів.

Станом на 16:27 за київським часом американська валюта торгувалася на рівні 99,0453 рубля за долар, європейська валюта — на рівні 109,008 руб.

За даними Bloomberg, у 2023 році рубль ослаб щодо долара на 23%. Згідно з підрахунками видання, рубль опинився в трійці валют з найгіршими показниками серед ринків, що розвиваються — в одному ряду з турецькою лірою та аргентинським песо.