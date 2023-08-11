Курс валют на вечір 11 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 11 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 11 серпня Закриття 11 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,19/40,58 40,08/40,48 11/10

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,67 грн. Євро купують за 40,85 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,50−37,55, євро — 41,30−41,47 грн.

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