Кабінет Міністрів поширив програму безкоштовної заміни ламп розжарювання на енергоощадні на заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ та інші установи. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засідання уряду.
Кабмін розширив програму обміну ламп розжарювання на енергоощадні
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«Розширюємо програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні, яку уряд реалізує спільно з Євросоюзом. Тепер нею зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї, спортивні організації та інші. Мета — замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему протягом опалювального сезону й протягом року загалом», — зазначив Шмигаль.
Він додав, що наразі 3,9 млн користувачів уже отримали 19,5 млн енергоефективних ламп.
Нагадаємо
З 1 травня програма обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні лампи доступна тільки в центральних відділеннях Укрпошти у 23 населених пунктах країни.
Що потрібно для обміну
Для обміну ламп необхідно мати паспорт, Ідентифікаційний код (РНОКПП) та старі лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.
Коментарі - 4
мои пенсионеры так же обменяли. лежат. для них тускло.