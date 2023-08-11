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11 серпня 2023, 17:01 Читать на русском

Кабмін розширив програму обміну ламп розжарювання на енергоощадні

Кабінет Міністрів поширив програму безкоштовної заміни ламп розжарювання на енергоощадні на заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ та інші установи. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засідання уряду.

Кабінет Міністрів поширив програму безкоштовної заміни ламп розжарювання на енергоощадні на заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ та інші установи.
Фото: pixabay.com

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«Розширюємо програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні, яку уряд реалізує спільно з Євросоюзом. Тепер нею зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї, спортивні організації та інші. Мета — замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему протягом опалювального сезону й протягом року загалом», — зазначив Шмигаль.

Він додав, що наразі 3,9 млн користувачів уже отримали 19,5 млн енергоефективних ламп.

Нагадаємо

З 1 травня програма обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні лампи доступна тільки в центральних відділеннях Укрпошти у 23 населених пунктах країни.

Що потрібно для обміну

Для обміну ламп необхідно мати паспорт, Ідентифікаційний код (РНОКПП) та старі лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
Три літри
Три літри
11 серпня 2023, 17:22
#
Попіл йде далі
+
+15
FogBRD
FogBRD
11 серпня 2023, 17:27
#
Обменял. лежат. ждут своего времени быть вкрученым не пойми где. потому как меняют на 5−7-10вт. куда вкрутить 5вт ума не приложу. в кладовку разве что. купил нормальные по 12−15вт.
мои пенсионеры так же обменяли. лежат. для них тускло.
+
+45
Uuu123
Uuu123
11 серпня 2023, 17:45
#
Уже обменяли 5 ламп накаливания на энергосберегающие лампы, которые оказались никому не нужным дерьмом, которые в рабочем состоянии, но дают отвратительный свет. Называется поменяй и сразу выброси. Очередное надувательство
+
0
Три літри
Три літри
11 серпня 2023, 18:45
#
Банкет оплачений тож їжте досхочу
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