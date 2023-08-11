На четвертому енергоблоці Запорізької АЕС стався витік води через дії окупантів — «Енергоатом»

На четвертому енергоблоці окупованої Запорізької АЕС через злочинні дії росіян стався інцидент із витоком води з першого контура в другий. Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».

► Читайте «Мінфін»вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Внаслідок виведення 4-го енергоблоку окупованої Запорізької АЕС у «гарячий» стан в порушення умов ліцензії та вимог «Енергоатома стався інцидент із витоком води з першого контура реактора в другий. Радіологічного викиду в довкілля не було», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це сталось через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Відтак окупаційне керівництво розпочало переведення четвертого енергоблоку ЗАЕС у стан «холодний зупин».

Водночас, зауважує «Енергоатом», протягом наступних трьох днів загарбники переведуть 6-й енергоблок ЗАЕС у «гарячий зупин», що є черговим порушенням умов ліцензії та вимог компанії.

«Некомпетентне нелегітимне „керівництво“ ЗАЕС від „Росатома“ послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу. І цей злочин із навмисним пошкодженням обладнання 4-го енергоблоку, яке призвело до порушення цілісності вже трьох із пʼяти наявних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контура за встановлені межі, пошкодження дороговартісного обладнання першого контура, буде розслідуваний», — зазначив очільник «Енергоатому» Петро Котін.

Він додав, що всі причетні до інциденту, хто продовжує виконувати злочинні накази «Росатома» та доводить до критичного стану обладнання всіх енергоблоків Запорізької АЕС, після деокупації станції будуть виявлені та притягнуті до відповідальності.

Котін також повідомив, що високовольтну лінію зв‘язку 750 кВ відремонтували і ЗАЕС була підключена до основної лінії живлення 10 серпня о 19:02.