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11 серпня 2023, 10:01 Читать на русском

Прискорення інфляції в США, у JPMorgan очікують закінчення ралі на американському ринку акцій: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Американські індекси США в основному зросли у четвер

Високотехнологічний Nasdaq додав 0,1%, індекс Dow Jones зріс на 0,2%, а S&P 500 практично не змінився.

Підтримку ринку надали свіжі дані щодо інфляції в США, які виявилися кращими за очікування аналітиків, а також зростання акцій Disney (+5%) після того, як медіа-гігант повідомив про те, що підніме ціни на підписку Disney+ без реклами.

Понад 90% компаній з індексу S&P 500 вже повідомили про свої квартальні фінансові результати. За даними FactSet, з них близько 80% перевершили очікування Волл-стріт.

Інфляція у США прискорилася до 3,2% у річному вираженні

За даними Федерального бюро статистики праці США (BLS), вперше з кінця 2022 року індекс споживчих цін продемонстрував зростання, збільшившись у липні до 3,2% порівняно з минулим роком. Тим часом базовий індекс споживчих цін за 12 місяців склав 4,7%.

Обидва показники зросли на 0,2% за місяць, але, проте, виявилися нижчими за очікування аналітиків.

У звіті BLS наголошується, що зростання інфляції в США у липні на 90% було викликане збільшенням витрат на оренду житла.

За даними CME FedWatch Tool, після публікації даних із липневої інфляції, 91% учасників ринку очікує, що на своєму вересневому засіданні Федеральна резервна система США залишить відсоткові ставки без змін.

Акції Азії демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився сьогодні на 0,7%, сінгапурський STI, китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng впали на 1,2%, японський Nikkei зріс на 0,8%, а південнокорейський Kospi мало змінився.

Інвестори в Азії зберігали стриманіший настрій після публікації даних щодо інфляції в США.

JPMorgan: ралі на американському ринку акцій скоро може закінчитися

На думку головного ринкового стратега з JPMorgan Девіда Лебовиця, вплив банківської кризи США незабаром може почати позначатися на ринку акцій.

Окрім цього, за словами Лебовиця, очікуване зниження споживчого попиту в США призведе до того, що прибуток компаній скоротиться, що також вплине на вартість акцій у майбутньому.

Експерт також зазначив, що акції США зростають з початку 2023 року, в першу чергу, завдяки технологічному буму, що підживлюється штучним інтелектом. Позитивні очікування інвесторів щодо майбутнього для технологій штучного інтелекту призвело до того, що індекси S&P 500 та Nasdaq цього року зросли на 17% та 39% відповідно.

Джерело: Мінфін
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