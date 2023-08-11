Нацбанки України та Польщі випустять срібні монети до Дня Незалежності України (фото)

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

11 серпня 2023, 11:34 Читать на русском

Нацбанки України та Польщі випустять срібні монети до Дня Незалежності України (фото)

Національні банки України та Польщі випустять спільний набір із двох срібних пам’ятних монет «Дружба та братство — найбільше багатство». Він вводиться в обіг до Дня Незалежності України, 24 серпня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національні банки України та Польщі випустять спільний набір із двох срібних пам’ятних монет «Дружба та братство — найбільше багатство».
Фото: nbp.pl

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Набір складається з двох срібних пам’ятних монет, які разом утворюють символічну фігуру у формі серця. Їх номінал — 10 гривень та 10 злотих.

Загальний тираж набору — до 10 тисяч штук (по п’ять тисяч штук для кожної країни). Половину тиражу монет було виготовлено Банкнотно-монетним двором НБУ, іншу половину — Польським монетним двором (Mennica Polska S.A.).

Аверс

На аверсах монет зображено стрічки в кольорах стягів України та Польщі, які оздоблені гербами обох країн. У нижній частині монет — стилізовані зображення людських фігур, що символізують поточну ситуацію в обох країнах: на українській монеті — війну, її жахи та опір українського народу; на польській — допомогу, підтримку та співчуття.

Реверс

На реверсах монет зображено символічні постаті українця і поляка, які сидять за одним столом, накритим скатертиною, і діляться хлібом та вином. При з'єднанні двох монет разом, орнамент у нижній частині утворює квітку — символ надії, життя та розвитку.

Створив дизайн цих пам’ятних монет заслужений художник України Володимир Таран.

Де придбати

В Україні придбати набір із двох срібних пам’ятних монет «Дружба та братство — найбільше багатство» можна буде з 31 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).

«Підкріплення монетами банків-дистриб'юторів Національний банк України здійснюватиме поступово, у міру їх виготовлення Банкнотно-монетним двором НБУ», — зазначив регулятор.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
TAN72
TAN72
11 серпня 2023, 12:47
#
Купить их будет практически не реально.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами