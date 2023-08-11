Нацбанки України та Польщі випустять срібні монети до Дня Незалежності України (фото)

Національні банки України та Польщі випустять спільний набір із двох срібних пам’ятних монет «Дружба та братство — найбільше багатство». Він вводиться в обіг до Дня Незалежності України, 24 серпня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Набір складається з двох срібних пам’ятних монет, які разом утворюють символічну фігуру у формі серця. Їх номінал — 10 гривень та 10 злотих.

Загальний тираж набору — до 10 тисяч штук (по п’ять тисяч штук для кожної країни). Половину тиражу монет було виготовлено Банкнотно-монетним двором НБУ, іншу половину — Польським монетним двором (Mennica Polska S.A.).

Аверс

На аверсах монет зображено стрічки в кольорах стягів України та Польщі, які оздоблені гербами обох країн. У нижній частині монет — стилізовані зображення людських фігур, що символізують поточну ситуацію в обох країнах: на українській монеті — війну, її жахи та опір українського народу; на польській — допомогу, підтримку та співчуття.

Реверс

На реверсах монет зображено символічні постаті українця і поляка, які сидять за одним столом, накритим скатертиною, і діляться хлібом та вином. При з'єднанні двох монет разом, орнамент у нижній частині утворює квітку — символ надії, життя та розвитку.

Створив дизайн цих пам’ятних монет заслужений художник України Володимир Таран.

Де придбати

В Україні придбати набір із двох срібних пам’ятних монет «Дружба та братство — найбільше багатство» можна буде з 31 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).

«Підкріплення монетами банків-дистриб'юторів Національний банк України здійснюватиме поступово, у міру їх виготовлення Банкнотно-монетним двором НБУ», — зазначив регулятор.